В Одессе задержали бывшего военного, который, по версии СБУ, оказался "глубоко законспирированным" агентом ФСБ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Силовики утверждают, что собрали доказательства, что украинец еще с 2010 года контактировал с РФ, а с 2020 начал активно собирать разведданные о боевой подготовке ВСУ и военных поставках через порты Причерноморья.

За выполнение своих задач ему обещали дать недвижимость в Крыму.

До середины 90-х задержанный проходил службу в штабе Одесского военного округа и уволился оттуда в звании капитан, после чего занялся бизнесом и открыл в центре областного центра магазин по продаже спортивного снаряжения. За продукцией он ездил в том числе в РФ, там его якобы и завербовала ФСБ.

На основании полученных улик следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (госизмена). Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как писала "Страна", СБУ задержала в Одессе агента ФСБ, который снимал на видеорегистратор позиции ВСУ.

Ранее "Страна" писала, как ФСБшник завербовал двоих сотрудников СБУ и получил доступ к тайным военным данным о Херсонской области.