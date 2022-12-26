ФСБ РФ заявила о попытке проникновения "украинской диверсионной группы" на территорию Брянской области России.

Об этом сообщает пресс-служба ФСБ.

В качестве подтверждения ФСБ опубликовала видео четырех погибших, как утверждается, украинских военных.

По заявлению ФСБ, погибшие были вооружены немецкими пистолетами-пулеметами SIG Sauer и 4 бомбами на 40 кг в тротиловом эквиваленте.

Как сообщает российская спецслужба, они проникли на территорию РФ для "совершения теракта".

Украина этой информации не подтверждает.

Ранее мы писали, что в РФ заявили, что за год ФСБ задержала при попытке въехать в Россию более 400 украинцев.

Также сообщалось, что ФСБ заявила о задержании "агента украинской разведки", который собирал данные о военных объектах в Курске.

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