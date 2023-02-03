Российскому военкору и руководителю проекта WarGonzo Семену Пегову, который ранее попал под санкции СНБО, заочно объявили о подозрении в Украине.

Об этом сообщил Офис генпрокурора.

Пегову предъявлено подозрение по ч. 2 ст. 436-2 УК Украины.

"В видеоматериалах и других обращениях он оправдывает вооруженную агрессию РФ против Украины, оккупацию территорий нашего государства", - заявляют в Офисе генпрокурора.

Кроме того, пишет Офис генпрокурора, Пегов является куратором нескольких пропагандистских проектов, деятельность которых направлена на свержение конституционного строя в Украине.

"Он неоднократно незаконно въезжал на временно оккупированные территории Украины, проводил "рабочие встречи" и брал интервью у так называемых председателей псевдореспублик "ЛНР/ДНР" и других представителей самопровозглашенной власти. В сети Интернет есть материалы о получении подозреваемым государственных наград на самом высоком политико-военном уровне РФ, в том числе лично от президента государства-агрессора", - говорится в сообщении.

Напомним, в конце октября прошлого года Пегов получил ранение в ногу под Донецком и был госпитализирован в одну из донецких больниц.

Тем временем война в Украине продолжается уже 345-й день. Мы следим за новостями 3 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 344-го дня войны. Давление россиян на луганском направлении усилилось. Основное движение - от Кременной на запад в сторону Лимана. Губернатор Луганской области считает, что идет подготовка к большому российскому наступлению в феврале-марте. В Оперативном командовании "Юг" считают, что Россия готовится к новому ракетному удару по Украине. На это указывают действия РФ в Черном море.

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