Служба безопасности Украины объявила о подозрении пятерым участникам добровольческого батальона за попытку рейдерского захвата коммунального предприятия "Бучаводоканал" в августе прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сообщается, что среди организаторов преступления - руководство местного добровольческого формирования.

По данным следствия, в августе прошлого года, 10 вооруженных добробатовцев незаконно ворвались на территорию объекта водоснабжения и, угрожая физической расправой, не давали коммунальщикам проводить техобслуживание водонапорного пункта и насосов. Из-за этого в городе начались перебои с водой.

Во время обысков у них дома, в офисе и в Ирпенском горсовете было найдено автоматическое оружие и патроны.

Ранее мы писали, что ГБР и СБУ задержали преступную группу, которая подозревается в присваивании средств, выделенных на питание украинских военнослужащих. В частности, для нужд Минобороны продавали яйца по 17 грн.

Также мы сообщали, что СБУ сообщила подробности обысков у крупного бизнесмена-застройщика Вадима Столара.