В Одессе и области снова массовые обыски у чиновников. СБУ сообщает о задержании. Фото
Сотрудники Департамента стратегических расследований проводят обыск в доме у экс-заместителя главы Одесской областной государственной администрации Олега Муратова. Ранее его уволили из ОВА после возбуждения против него дела по подозрению во взятке.
Об этом сообщают источники "Страны" в правоохранительных органах.
"Чиновника подозревают в растрате в особо крупных размерах - статья 191, часть 5 уголовного кодекса Украины", - сказал источник.
Также обыски проходят у бывшего мэра Черноморска Валерия Хмельнюка по другому эпизоду, также по 191 статье.
Параллельно обыски проходят в Одесской военной администрации, сообщает нардеп Алексей Гончаренко.
А СБУ заявляет о задержании чиновника ОВА, требовавшего деньги с предпринимателей. Им оказался замначальника одного из управлений ОВА.
За разные суммы он предлагал коммерсантам свое содействие в получении земельных участков. Задокументирован факт вымогательства от местного предпринимателя на 60 тысяч долларов.
За эту сумму он "гарантировал" бизнесмену выделение в аренду двух земельных участков на побережье Дуная. Чиновника задержали с частью этой суммы у здания областной администрации.
Операция проводилась совместно с детективами НАБУ и следователями Нацполиции в Одесской области.
Напомним, что вчера Генпрокуратура заявила о разоблачении чиновника Одесской областной администрации на взятке в 40 тысяч долларов за махинации с землей.
Местные СМИ сообщали, что этот чиновник работал в департаменте аграрной политики, продовольствия и земельных отношений Одесской областной военной администрации.