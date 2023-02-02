Сотрудники Департамента стратегических расследований проводят обыск в доме у экс-заместителя главы Одесской областной государственной администрации Олега Муратова. Ранее его уволили из ОВА после возбуждения против него дела по подозрению во взятке.

Об этом сообщают источники "Страны" в правоохранительных органах.

"Чиновника подозревают в растрате в особо крупных размерах - статья 191, часть 5 уголовного кодекса Украины", - сказал источник.

Также обыски проходят у бывшего мэра Черноморска Валерия Хмельнюка по другому эпизоду, также по 191 статье.

Параллельно обыски проходят в Одесской военной администрации, сообщает нардеп Алексей Гончаренко.

А СБУ заявляет о задержании чиновника ОВА, требовавшего деньги с предпринимателей. Им оказался замначальника одного из управлений ОВА.

За разные суммы он предлагал коммерсантам свое содействие в получении земельных участков. Задокументирован факт вымогательства от местного предпринимателя на 60 тысяч долларов.

За эту сумму он "гарантировал" бизнесмену выделение в аренду двух земельных участков на побережье Дуная. Чиновника задержали с частью этой суммы у здания областной администрации.

Операция проводилась совместно с детективами НАБУ и следователями Нацполиции в Одесской области.

Напомним, что вчера Генпрокуратура заявила о разоблачении чиновника Одесской областной администрации на взятке в 40 тысяч долларов за махинации с землей.

Местные СМИ сообщали, что этот чиновник работал в департаменте аграрной политики, продовольствия и земельных отношений Одесской областной военной администрации.