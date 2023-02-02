Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) и Службы безопасности Украины (СБУ) задержали преступную группу, которая подозревается в присваивании средств, выделенных на питание украинских военнослужащих. В частности, для нужд Минобороны продавали яйца по 17 грн.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Придумывали махинаторы и другие схемы – в финансово-хозяйственные документы вносились ложные данные по получению воинской частью продуктов на свой склад, а на самом деле ничего не поставлялось. Потом "виртуальные" продукты "списывали" – вроде бы их употребили солдаты. Злоумышленники полагали, что не оставляют никаких следов преступления, поскольку документально проверить потребленные продукты очень сложно", - заявили в ГБР.

Всего задержаны пятеро участников группировки, включая военнослужащего, который вел "черную бухгалтерию" злоумышленников.

Сумма ущерба достигла более 4,6 млн грн. "Сэкономленные" средства, которые перечисляло Министерство обороны Украины на счета предприятия, злоумышленники делили поровну между собой.

В ходе обысков у участников преступления изъяли черновую бухгалтерию, записи, незаконное оружие, боеприпасы, взрывные устройства, более 1 млн грн наличными.

Сейчас задержанным готовятся сообщения о подозрении и ходатайстве об избрании мер пресечения. Им грозит до 12 лет тюрьмы.

Ранее ГБР обнаружила на Одесской таможне около 250 скрытых от растаможки контейнеров.

Также сообщалось, что в ГБР рассказали об обыске у начальницы киевской налоговой.