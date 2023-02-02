Сотрудники ГБР продолжают "ревизию" Одесской таможни. В этот раз там было обнаружено 247 скрытых от растаможки контейнеров.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Сотрудники ГБР начали обзор терминала и содержимого контейнеров.

В ГБР добавили, что 18 октября обнаружили на Одесской таможне 133 контейнера с товарами, срок растаможивания которых истек. Во время обысков там нашли вертолет, элитные автомобили, технику, огромные партии обуви, в том числе брендовой, строительные материалы и оборудование. Стоимость товара составляла не менее 1,5 млрд гривен.

Процессуальное руководство по делу осуществляет Одесская областная прокуратура. Все мероприятия проходят в рамках решений президента Владимира Зеленского и СНБО по противодействию контрабанде и наполнению государственного бюджета Украины, заявили в ГБР.

Напомним, сотрудники Департамента стратегических расследований проводили сегодня обыск в доме у экс-заместителя главы Одесской областной государственной администрации Олега Муратова. Ранее его уволили из ОВА после возбуждения против него дела по подозрению во взятке.

Также сообщалось, какова подоплека массовых обысков у чиновников, Коломойского и Авакова.