СБУ заявляет о разоблачении руководства Департамента миграционной полиции на "крышевании" масштабных схем проституции в Киеве и других регионах страны.

Ежемесячно "доходы" организаторов нелегального бизнеса составляли более 50 млн грн.

Были задержаны заместитель начальника департамента, руководитель отдела профильного подразделения столичной полиции и еще двенадцать участников группировки. Всего подозрения получили более 20 человек, было проведено более 30 обысков.

В бордели подбирали девушек 18-30 лет с "уязвимым психо-эмоциональным состоянием". Им подыскивали клиентов не только в Украину, но иногда и отправляли за границу. Стоимость их "услуг" составляла от 500 до 10 тыс. долларов за ночь.

Следственные действия проводились при содействии и. о. министра внутренних дел Игоря Клименко и руководства столичной полиции.

Напомним, что ранее под Киевом поймали вербовщицу, которая отправляла украинок заниматься проституцией за границей.

А СМИ сообщали, что в проституцию беженок из Украины втягивают и чешские сутенеры.

В целом в Европарламенте отмечают резкий рост торговли людьми и сексуальной эксплуатации украинских беженцев.