СБУ провела в Киеве 11 обысков у компаний, связанных с женой Виктора Медведчука Оксаной Марченко. А также в домах у их директоров и совладельцев.

Об этом сообщает спецслужба на своем сайте.

Самой супруге Медведчука, которая находится предположительно в России, объявили о подозрении по статье 110-2 (финансирование действий, нарушающих территориальную целостность Украины или направленных на насильственную смену конституционного порядка).

По данным СБУ, фирма в Ялте, принадлежащая Марченко, оплатила услуги МВД РФ и Росгвардии по охране собственности семьи Медведчука в Крыму.

Для этого активы киевских компаний Марченко (на которых и прошли обыски) перевели в крымский город Ялта, где была создана новая компания с уставным капиталом в миллиард рублей.

Далее она оплачивала налоги в российский бюджет, а также услуги охраны имущества.

На фото с обысков СБУ продемонстрировала картины, скульптуры и антиквариат, найденные, видимо, у тех, кто проходит по делу в Киеве.

Какое отношение эти предметы имеют к уплате налогов на территории Крыма, не уточняется.

Напомним, ранее сообщалось, что суд арестовал 154 объекта имущества семьи Виктора Медведчука.

Также мы писали, что ФБР обыскало яхту Медведчука в Хорватии.