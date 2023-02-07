СБУ провела в Киеве 11 обысков у компаний, связанных с женой Медведчука. Самой Марченко объявили о подозрении
СБУ провела в Киеве 11 обысков у компаний, связанных с женой Виктора Медведчука Оксаной Марченко. А также в домах у их директоров и совладельцев.
Об этом сообщает спецслужба на своем сайте.
Самой супруге Медведчука, которая находится предположительно в России, объявили о подозрении по статье 110-2 (финансирование действий, нарушающих территориальную целостность Украины или направленных на насильственную смену конституционного порядка).
По данным СБУ, фирма в Ялте, принадлежащая Марченко, оплатила услуги МВД РФ и Росгвардии по охране собственности семьи Медведчука в Крыму.
Для этого активы киевских компаний Марченко (на которых и прошли обыски) перевели в крымский город Ялта, где была создана новая компания с уставным капиталом в миллиард рублей.
Далее она оплачивала налоги в российский бюджет, а также услуги охраны имущества.
На фото с обысков СБУ продемонстрировала картины, скульптуры и антиквариат, найденные, видимо, у тех, кто проходит по делу в Киеве.
Какое отношение эти предметы имеют к уплате налогов на территории Крыма, не уточняется.
Напомним, ранее сообщалось, что суд арестовал 154 объекта имущества семьи Виктора Медведчука.
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