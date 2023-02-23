В Украине арестовано имущество супруги Виктора Медведчука Оксаны Марченко на 5,6 млрд грн. В частности, наложен арест на два земельных участка, четыре жилых дома в Киеве и Крыму и десять автомобилей.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Решение суда касается пакетов по 14% акций в двух облэнерго и более 4% в третьем, которыми Марченко владеет через пять оффшорных компаний", - сообщили в СБУ.

Кроме того, арестованы активы Марченко в 18 инвестиционных, агропромышленных, телекоммуникационных и других предприятиях.

"Среди них – киевские компании "Терра-Инвест", "Укркапитал" и "Спорт-Тур", которые жена Медведчука использовала для проведения подрывной деятельности против Украины", - заявляет СБУ.

Топ-менеджеру "Укркапитала" и "Спорт-Тура" также сообщили о подозрении.

Напомним, недавно СБУ провела в Киеве 11 обысков у компаний, связанных с женой Медведчука. Самой Марченко объявили о подозрении. На фото с обысков СБУ продемонстрировала картины, скульптуры и антиквариат, найденные, видимо, у тех, кто проходит по делу в Киеве.

Также сообщалось, что суд арестовал 154 объекта имущества семьи Виктора Медведчука.

Кроме того, мы писали, что ФБР обыскало яхту Медведчука в Хорватии.