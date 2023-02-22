Виктор Медведчук подал иск против Верховной Рады за лишение его депутатского мандата.

Об этом сообщил глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия.

Медведчук требует суд признать незаконной процедуру лишения его статуса украинского депутата.

Арахамия говорит, что в ближайшие дни ожидается сложение мандатов еще тремя депутатами ОПЗЖ.

Ранее нардепы Наталья Королевская и ее муж Юрий Солод направили в Раду заявления о сложении депутатских полномочий.

Также мы писали о том, что 6 февраля мандат сложил Игорь Абрамович.

Тем временем война в Украине продолжается уже 364-й день. Мы следим за новостями 22 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 363-го дня войны. В Херсоне вчера под обстрел попала остановка общественного транспорта, там погибли шесть мирных жителей, еще 12 получили ранения. Под удар также попал жилой дом, где загорелось несколько квартир, и рынок. С 22 по 24 февраля Минобразования призвало все школы перейти на дистанционное обучение с целью предосторожности перед годовщиной начала полномасштабной войны РФ против Украины. Решение об этом принимают на местах.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, чего ждать на годовщину войны с РФ.