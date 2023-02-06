Депутатов в Раде осталось 406. Нардеп Игорь Абрамович сложил мандат.

Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в своем Telegram канале.

Заявление Игоря Абрамовича о сложении депутатского мандата датировано сегодняшним днём.

Абрамович прошел в Раду по спискам ОПЗЖ в 2019 году. Вышел из ОПЗЖ в марте 2022 года (заявление на выход подал 24 февраля).

С начала вторжения РФ преимущественно находился за границей. В Украину приезжал несколько раз. В последний раз - в январе 2023 года. Но затем вновь покинул страну. Имеет тесные связи с властью. В том числе - с Давидом Арахамией.

Считается, что нынешний губернатор Харьковской области Синегубов это его человек.

Также Абрамович близок к нардепу-застройщику Вадиму Столару, по квоте которого он в 2019 году и зашёл в ОПЗЖ.

Столар также в январе 2023 года вернулся в Украину впервые после вторжения. Но, в отличие от Абрамовича, покинуть Украину ему не дали, запретив выезжать за границу. А на прошлой неделе у Столара СБУ проводило обыски по делу о связях с Медведчуком.

Война в Украине продолжается уже 348-й день. Мы следим за новостями 6 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 347-го дня войны. Россия атакует на пяти направлениях: Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском. Российские войска бросили все силы на окружение Бахмута. А также развернули мощные наступательные действия на Лиманском направлении, но успеха не добились. В районе Угледара Россия своими атаками пытаться заставить Украину отвести войска из Бахмута и других горячих зон.

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