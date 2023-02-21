Подводим итоги 363-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

По данным украинского Генштаба, основные бои идут в районах Невского, Бахмута, Новобахмутовки, Водяного и Марьинки.

ЧВК "Вагнер" сообщила, что вошла в центр Берховки, которая находится к северо-западу от Бахмута и к югу от дороги на Славянск, которая, если эта информация верна, то уже перерезана.

Также российские телеграм-каналы пишут о том, что идут бои в соседнем Ягодном (то есть, продолжаются попытки окружить Бахмут с запада).

Украина информацию про Берховку и Ягодное не подтверждает. Украинские военные в соцсетях сообщают из Бахмута, что держат позиции.

Севернее сильные бои идут под Кременной. Там сейчас самая сложная ситуация, сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

"Из трех направлений - Белогоровка, Кременная и Сватовское - Кременная наиболее сложное направление. Туда бросили максимальное количество сил и средств, они установили там очень мощные РЭБ-системы, которые не дают работать БПЛА и квадрокоптерами. Но все нормально, держат оборону, и даже кое-где отбивают позиции", - заявил Гайдай.

Также ВСУ активно наносят удары по россиянам под Угледаром. Один из командиров "ДНР" Александр Ходаковский публикует последствия удара ракеты из "Хаймарс" по одному из пунктов управления и связи российской армии. Ракета пробила несколько этажей и пол, углубившись в землю на полтора метра и убив лежавшего на кровати российского военного.

При этом, как утверждает Ходаковский, ракета не взорвалась.

В Херсоне под обстрел сегодня попала остановка общественного транспорта, там погибли шесть мирных жителей, еще 12 получили ранения. Под удар также попал жилой дом, где загорелось несколько квартир, и рынок. Удар наносился из РСЗО.

Чего ждать 24 февраля?

Одна из самых обсуждаемых тем сейчас - будут ли какие-то активные действия России в годовщину вторжения 24 февраля. Владимир Зеленский вчера не исключил, что Россия может попытаться пойти в новое крупное наступление. И ранее звучали прогнозы о готовящейся на этот день ракетной атаке.

Сегодня стало поступать много новостей о том, что Украина готовится к неким событиям.

Во-первых, военные власти Киева объявили с сегодняшнего дня учения по защите столицы. По сценарию, противник ведет наступление с севера, ВСУ получают задачу отразить атаку.

"Отмечаем, это запланированная тренировка группировки сил и средств обороны Киева. В настоящее время угроза нападения на столицу с севера минимальна. Ситуация стабильная и контролируемая", - сообщил начальник КГВА Сергей Попко. В то же время видно, что учения проводятся как раз в момент, когда может произойти новая атака. То есть войска держат в состоянии готовности.

Также активно ведутся учения украинских сил в приграничной Чернобыльской зоне, которую год назад захватили россияне.

Во-вторых, Минобразования призвало все школы Украины перейти на дистанционное обучение с 22 по 24 февраля.

Сообщается, что школы надо закрыть "с целью обеспечения жизни и здоровья всех участников образовательного процесса, как превентивное мероприятие перед годовщиной начала полномасштабной войны России против Украины".

Ранее такое решение уже приняли отдельные города - в Черкассах, Ровно и Нежине Черниговской области местные власти объявили о переходе на дистанционное обучение из-за возможных ударов 24 февраля.

В Киеве же ничего не поменяется: обучение 22-24 февраля будет осуществляться в смешанном формате, как и было ранее.

В-третьих, западные страны продолжают призывать своих граждан уезжать из районов России, которые могут стать плацдармом для новых военных операций против Украины. МИД Германии сегодня перечислил города России, от посещений которых предостерегают немцев: Белгород, Курск, Брянск, Воронеж, Ростов-на-Дону и Краснодар.

Еще одна история, которая выглядит как подготовка к некой активизации - исчезновение мобильной связи в неподконтрольном Северодонецке, Лисичанске, Рубежном и Кременной. Там связи нет уже три дня, как сообщается, из-за аварии на магистральной линии.

Украинские паблики предполагают, что это может быть связано с организацией наступления в этом районе, где россияне, по ряду данных, собрали большое количество техники и личного состава.

В то же время, далеко не очевидно, что россиянами готовится какое-то серьезное наступление. Украинские спикеры не подтверждают наличие крупных резервов РФ вдоль украинских границ. Также такая информация практически не звучала от западных источников (как это было, к примеру, накануне атаки РФ год назад).

При этом проходили отдельные данные о неустановленных скоплениях войск в Курской, Брянской и Белгородской областях, а также о концентрации самолетов РФ. Также время от времени от украинских источниках поступает информация о концентрации российских сил в ближнем тылу близ линии фронта на Донбассе (в районе Угледара, Марьинка и Авдеевки). Но в данном случае, судя по всему, речь может идти об активизации уже и так ведущихся здесь наступательных действий россиян, что, очевидно, ни для кого неожиданность не будет.

Цели России на ближайшую перспективу сегодня сформулировал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. По его мнению, Россия намерена накопить ресурсы, перехватить инициативу и заморозить войну на неопределенное время - "оставшись на оккупированных территориях и втянув нас в бесполезные информационные противостояния".

Цель Украины, по совам Подоляка - "нанести несколько крупных тактических поражений, сломать оборону на оккупированных территориях и резко нарастить темп деоккупации". Для этого Украине нужны поставки систем ПРО, снарядов тяжелых калибров, дальнобойных ракет, беспилотников, бронетехники и штурмовой авиации, пишет Подоляк.

Как мы знаем, на Западе все эти проблемы сейчас пытаются решить. Неясен только вопрос по дальнобойным ракетам, поскольку они смогут доставать Крым и территорию РФ, что способно вызвать неконтролируемую эскалацию, а также по авиации.

Между тем в ряде украинских военных телеграмм-каналах появилась информация о скорой активизации наступательных действий ВСУ на ряде участков фронта (то есть, еще до получения запрашиваемого вооружения). Правда, степень ее достоверности непонятна.

Но вернемся к дальнобойным ракетам. Путин в своем послании Федеральному собранию сегодня заявил, что поставки таких ракет вынудят РФ наступать дальше в Украине, отодвигая такие ракеты от своих границ. Из чего также можно сделать вывод, что на нынешних границах захваченных территорий Москва в целом готова остановиться, если таких поставок не будет и Запад побудит Украину начать переговоры (с Запада, впрочем, пока поступают обратные сигналы - что он будет и дальше поддерживать Киев и не станет принуждать его к компромиссам с РФ).

Послание Путина мы сегодня детально разобрали в отдельном материале.

Переговоры и Китай

Китай продолжает свою дипломатическую активность по теме войны в Украине.

Сегодня Украина заявила, что уже получила от Пекина основные пункты плана по мирному урегулированию, который ранее анонсировали китайцы. По словам главы МИД Кулебы, Киев намерен изучить его и сделать выводы. Накануне Кулеба встречался в Мюнхене с главой китайской дипломатии Ван И.

Сегодня этот высокопоставленный чиновник прибыл в Москву, встретился там с секретарем Совбеза Патрушевым, а завтра проведет встречу с Лавровым и, возможно, Путиным.

Очевидно, что вопрос Украины станет центральным в этом визите - учитывая, что Ван И посвятил ему львиную долю заявлений на Мюнхенской конференции. Судя по всему, российской стороны план Китая так же уже передали (если только он не был известен россиянам еще раньше или согласован с ними заранее).

Следующим после Ван И Москву может посетить председатель Китая Си Цзиньпин. Слухи о визите ходили и ранее, а сегодня новую информацию об этом озвучил Wall Street Journal. По данным источников, Си может приехать в РФ в апреле или в начале мая.

"Люди, знакомые с планами поездки г-на Си, говорят, что встреча с г-ном Путиным станет частью импульса к многосторонним мирным переговорам и позволит Китаю повторить свои призывы, чтобы ядерное оружие не применялось", - пишет издание.

Китай обеспокоен тем, что Россия - "ключевой партнер в его растущей конкуренции с Западом" - может быть значительно ослаблена, если столкнется с поражением в Украине.

"Несколько китайских официальных лиц предупредили, что на пути к дипломатическому прорыву возникнут серьезные препятствия, и любая сделка может потребовать оказания давления на Россию, чего Китай делать не хочет", - говорится к материале.

Причина, по мнению уже телеканала CNN - Китай и Россия "близки как никогда".

Канал обращает внимание на синхронность визитов Байдена в Киев и главы китайской дипломатии Ван И в Москву. "Китай и Россия близки как никогда с тех пор, как их лидеры объявили о "безграничной дружбе" год назад. Отчасти из-за их общей враждебности к Соединенным Штатам", - говорится в статье.

У Штатов, судя по всему, основное опасение - что предложения Китая могут дать Европе альтернативу тому курсу, который проводят США и Британия.

CNN выдвигает теорию, что мирные инициативы Китая по Украине скорее всего вносятся, чтобы "вбить клин между Европой и США". Вместе с предложениями о прекращении войны, Пекин ведет критику американцев, которые "намеренно затягивают войну для продвижения собственных геополитических интересов и увеличения прибыли своих производителей оружия".

Интересно, что именно после заявлений Китая на Мюнхенской конференции о необходимости окончания войны США начали гораздо более активно чем ранее говорить о том, что КНР близки к оказанию России военной помощи и заговорили о "красных линиях", если это произойдет. "Обвинения США, если они верны, ознаменуют серьезную эскалацию поддержки Китаем России и возвестят о новой опасной и непредсказуемой фазе самой войны", - пишет CNN.

Но, повторимся, нельзя не заметить, что американцы заговорили об этом сразу после того, как Пекин анонсировал проект своего мирного плана по Украине. Таким образом Штаты, вероятно, пытаются заранее оспорить право Китая на роль инициатора мирных предложений, альтернативных той линии, которую ведут США.

Американцы, видимо, всерьез настроены попытаться в ближайшее время изменить ситуацию на фронте в пользу ВСУ и уже с этих позиций продиктовать условия мира.

Китайский же мирный план, если верить западным СМИ, предусматривает перемирие с фиксацией нынешнего линии фронта. И он, теоретически, может оказаться привлекательным для многих незападных стран, таких например, как Бразилия (откуда ранее поступали похожие идеи). И, отвергнув его, Украина и Запад рискуют в глаза "глобального юга" показаться стороной, которая не хочет окончания войны. Также, не исключено, он может понравиться и европейским политикам, настроенным на компромиссы с РФ.

Поэтому, возможно, в США и увидели в китайском плане угрозу.

"Сложность ситуации с этим планом для Вашингтона в том, что отказ от него, прежде всего, Украины чреват проблемами с нейтральными странами, которые Запад во главе США хотят сделать своими союзниками по украинскому вопросу. Китай в новом для себя качестве миротворца может использовать нежелание принять его мирный план для усиления связей с Россией - с одной стороны и сближения с другими нейтральными странами, которым не нравится война России в Украине, но которые не хотят становиться на сторону Запада в ней. Америки не нужно ни то, ни другое", - говорит в комментарии "Стране" политолог Руслан Бортник.

Впрочем, помимо Китая и у администрации Байдена по Украине есть и другие проблемы.

Как сообщила газета Politico, глава ЦРУ Уильям Бернс в ноябре призывал Зеленского "как можно быстрее добиться прогресса на поле боя, потому что масштабы военной поддержки могут начать падать".

"Предупреждение Бернса прозвучало после прогнозов о том, что Палата Конгресса США, контролируемая республиканцами, вскоре начнет сокращать поддержку. А советник Зеленского сказал Politico, что Киев обеспокоен тем, что некоторые в администрации президента Джо Байдена будут рады использовать Конгресс в качестве предлога для свертывания военной помощи и побудить Украину согласиться на сокращение своих военных целей", - говорится в материале.

Республиканцы, к слову, в лице своих главных лидеров продолжают активно критиковать помощь Украине.

К примеру, губернатор Флориды Десантис, который сейчас является одним из наиболее вероятных кандидатов в президенты США от Республиканской партии помимо Дональда Трампа.

Он раскритиковал Байдена за визит в Украину и обещания ей военной поддержки. В интервью программе Fox & Friends Десантис назвал американскую помощь Украине "подписанным чеком, в котором не проставлена сумма", и задался вопросом, нужно ли было Америке вмешиваться в этот конфликт.

"Не думаю, что в наших интересах вступать в опосредованную войну с Китаем, в конфликты из-за границ или Крыма", - заявил он. Десантис заявил, что Россия уже понесла на фронте тяжелейшие потери, и выразил мнение, что уровень российской угрозы не идет ни в какое сравнение с угрозой китайской.

"Все эти страхи, что Россия пойдет на страны НАТО и все такое, пройдется по ним катком, они даже близко не материализовались. Я думаю, они показали себя как третьесортная военная держава", - добавил Десантис,

Сам же Трамп в очередной раз заявил о том, что может закончить войну в Украине за сутки.

"Я позвоню двоим людям - Путину и Зеленскому. Я скажу "нам надо встретиться". Я гарантирую, что мы сможем решить этот вопрос. Мы заключим договор на протяжении 24 часов", - заявил Трамп во время выступления во Флориде.

Байден, тем временем, сегодня выступил в Варшаве.

Он дал понять, что до окончания войны в Украине еще далеко. "Борьба за свободу - это вопрос не одного дня и даже года", - сказал президент США.

Также, по его словам, "контрнаступление Украины - это будет сложное время", но Вашингтон продолжит оказывать Украине помощь.