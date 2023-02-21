Сегодня, 21 февраля 2023 года, накануне годовщины "признания" т.н "ЛДНР" и затем - вторжения в Украину, Владимир Путин зачитал послание Федеральному собранию.

В минувший раз подобное выступление звучало почти два года назад, в апреле 2021-го. В 2022 году из-за "динамично развивающейся ситуации" президент России не использовал подобный формат.

Часть послания была посвящена напрямую Украине - экскурсу в историю конфликта и комментариям о том, что происходит сейчас. Озвучивались обвинения и завуалированные угрозы в адрес Запада. Также Путин говорил о поддержке участников "СВО" и комментировал санкции против РФ.

Много внимания Путин уделил внутренним российским вопросам социально-экономического плана. Хотя они, тем не менее, обсуждались Путиным также в контексте "спецоперации" и противостояния с Западом.

Главная новость была озвучена в самом конце: Путин объявил о приостановке участия России в главном ядерном договоре со Штарами — СНВ, сославшись на участие НАТО в атаках беспилотников Украины на ядерные объекты России. И затем предложил новый глобальный формат ядерных соглашений.

"Страна" приводит главные высказывания Путина и анализирует их.

О "спецоперации"

Путин в начале послания заявил, что РФ будет "последовательно решать свои задачи" в Украине. И начал объяснять, почему Россия вообще начала войну.

Он повторил тезисы о том, что Запад "тянул время" и "поощрял" Украину к войне на Донбассе, обучая украинские войска в западных академиях. Также Запад, по мнению Путина, вынашивал "агрессивные планы", а Украина "готовила карательную операцию на Донбассе".

"Это они развязали войну, а мы используем силу, чтобы ее остановить", — после этой фразы раздались аплодисменты.

Напомнил он и о якобы попытках Украины "получить ядерное оружие". Обвинил Запад в том, что он "упивается своим вероломством" и не обращал внимания на "нацизм" в Украине.

Здесь Путин в качестве аргумента он привел то, что одной из бригад ВСУ недавно присвоили название "Эдельвейс". Такое же (неофициальное) название носило одно из подразделений Вермахта во время Второй Мировой войны.

В качестве итогов "спецоперации" он указал, что Азовское море "снова стало внутренним морем России". И что проложен сухопутный коридор в Крым. Призвал восстановить работу портов на захваченных территориях.

Текущая ситуация на фронте - то, что Путин практически не комментировал. Здесь он упомянул лишь одно - возможные поставки дальнобойных ракет в Украину "Чем более дальнобойные системы будут поступать в Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от наших границ. Цель Запада — нанести России стратегическое поражение, покончить с нами раз и навсегда. Мы будем реагировать соответствующим образом, ведь речь идёт о существовании нашей страны", — заявил Путин и добавил, что "победить Россию на поле боя невозможно".

Санкции и ядерное оружие

Путин львиную долю послания посвятил вопросам социально-экономическим. Но звучали они в основном также в контексте войны в Украине и шире - противостояния с Западом.

К примеру, он объявил для всех участников "спецоперации" отпуск две недели раз в полгода. А "проявившие себя" в Украине солдаты и офицеры, по его словам, должны в первую очередь повышаться по службе и работать на ключевых должностях в гражданском секторе.

Что касается западных санкций, то Путин сказал, что Запад "ничего не добился и не добьется" санкциями.

По его словам, доля рубля в международных расчетах удвоилась с момента начала войны. "Доллар будет утрачивать свой универсальный характер, но это они все делают, своими руками", — сказал президент РФ.

Солидную часть послания Путин посвятил российскому бизнесу, которые не вывел капиталы с Запада. Он заявил, что население России с одобрением восприняло конфискацию яхт и активов таких бизнесменов. И пожурил их за недальновидность ("я же предупреждал, что будут пыль глотать").

Самая важная часть послания - заявления о приостановке участия России в "ядерном" договоре СНВ, который мы обсудим ниже.

Что означает послание Путина?

Сегодняшняя речь Путина четко разделяется на две части.



Первая часть – примерно 95% времени. Она мало отличалась от его предыдущих речей в течение последнего года войны: повторение уже много раз озвученных мотивов войны, заявления о необходимости помогать фронту и армии, о том, что НАТО ведет войну с РФ, но "Россию победить на поле боя невозможно", рассказ о том, как преодолеваются санкции, критика "однополярного мира".



Некие конкретные решения в этой части если и звучали, то касались социально-экономических вопросов: увеличение минимальной зарплаты до 19,2 тысяч рублей (9,5 тысяч гривен), налоговые льготы, инвестиции, соцподдержка и прочее.



Вообще этим темам было посвящено гораздо больше времени, чем войне в Украине.



Путин как бы пытается показать (и уже не в первый раз) – несмотря на войну, в России продолжается "нормальная мирная жизнь" и в ней не работает принцип "пушки вместо масла". Мол, и пушки есть, и масло. И война под видом "спецоперации" идет. И экономика в более-менее нормальном состоянии, а местами и развивается. Безработица сокращается, зарплаты повышаются.



Однако вторая часть речи, которая заняла последние десять минут, несла иной настрой.



В ней Путин объявил, что Россия приостанавливает свое участие в главном договоре, который регулирует количество ядерного оружия РФ и США, а также устанавливает механизмы контроля за ним – СНВ.



Причинами для приостановки были названы две.



Первая – Путин обвинил страны НАТО в содействии украинским ударам по местам базирования стратегической авиации РФ (которая способна нести ядерное оружие), а потому Россия не будет больше пускать на ядерные объекты американских наблюдателей.



Вторая – с требованием допустить наблюдателей к России выступил весь альянс НАТО, где, помимо США, есть две ядерные державы, которые не являются сторонами договора об СНВ – Британия и Франция. Путин сказал, что Россия считает правильным теперь учитывать в этом договоре ядерный потенциал всех стран НАТО.



Таким образом Путин фактически предложил полностью пересмотреть сложившуюся еще в годы холодной войны систему контроля за ядерным оружием. Учитывая напряженность отношений Запада и РФ далеко не факт, что на это согласятся страны НАТО, а значит эта система может просто прекратить существование без замены на новую.



Также Путин заявил, что подписал приказ о выведении на боевое дежурство новых стратегических комплексов наземного базирования. А также сказал, что Россия возобновит ядерные испытания, если их возобновят США.



Что это все означает? С одной стороны, заявления выглядят как характерная для Путина игра на повышение ставок в отношениях с Западом: "прекращайте поддержку Украины, если не хотите столкнуться с ядерной угрозой миру". Тем более, что в ближайшее время Китай собирается озвучить свои мирные предложения по войне, которые, по предварительным данным, будут исходить из предложения заключения перемирия по действующей линии фронта, против чего выступает и Украина, и Запад. И Путин как бы показывает американцам, что нужно поменять позицию, иначе ставки могут стать слишком высоки.



Как далеко готов идти Путин в игре на повышение ставок? В Украине и на Западе распространено скептическое отношение к ядерным намекам и угрозам из Москвы по принципу "они уже давно угрожают, но ничего не делают, а потому и бояться не надо".



В тоже время, и нынешнее послание это еще раз показало, Путин считает основным противником не Украину, а "глобальный Запад". И через решение проблем с Западом он видит и решение своих проблем в Украине (в первую очередь по поставкам оружия из стран НАТО для нужд ВСУ) и шире – по всей системе международных отношений.

Поэтому, теоретически, нельзя исключать, что в какой-то момент Путин, если намеки не сработают, может вывести конфликт России с США на уровень эскалации времен "Карибского кризиса" 1962 года, демонстрируя готовность использовать "последний довод" и, рассчитывая, таким образом, побудить Запад пойти на требуемые уступки.



И как на это отреагирует Запад, а также нынешние партнеры России (в первую очередь Китай) – вопрос пока открытый.