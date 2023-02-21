Президент РФ Владимир Путин в первой части своего послания выступил с обвинениями в адрес Запада, который, по его мнению, вынашивал "агрессивные планы", а Украина "готовила карательную операцию на Донбассе".

Транслируется выступление Путина в Ютубе.

"Это они развязали войну, а мы используем силу, чтобы ее остановить", - заявил российский президент. После этой фразы раздались аплодисменты.

Также в послании Путина также прозвучала практически прямая угроза в адрес Запада.

"Цель Запада - нанести России стратегическое поражение, покончить с нами раз и навсегда. Мы будем реагировать соответствующим образом, ведь речь идёт о существовании нашей страны", - заявил он.

В этом контексте президент РФ добавил, что "победить Россию на поле боя невозможно".

Напомним, Путин говорил и о якобы попытках Украины "получить ядерное оружие". Обвинил Запад в том, что он "упивается своим вероломством".

Также он прокомментировал возможные поставки дальнобойных ракет в Украину. Путин сказал, что при поставках Украине дальнобойных ракет РФ будет "дальше отодвигать угрозу от границ".