"Мы будем реагировать соответствующим образом". В послании Путина прозвучала практически прямая угроза Западу
Президент РФ Владимир Путин в первой части своего послания выступил с обвинениями в адрес Запада, который, по его мнению, вынашивал "агрессивные планы", а Украина "готовила карательную операцию на Донбассе".
Транслируется выступление Путина в Ютубе.
"Это они развязали войну, а мы используем силу, чтобы ее остановить", - заявил российский президент. После этой фразы раздались аплодисменты.
Также в послании Путина также прозвучала практически прямая угроза в адрес Запада.
"Цель Запада - нанести России стратегическое поражение, покончить с нами раз и навсегда. Мы будем реагировать соответствующим образом, ведь речь идёт о существовании нашей страны", - заявил он.
В этом контексте президент РФ добавил, что "победить Россию на поле боя невозможно".
Напомним, Путин говорил и о якобы попытках Украины "получить ядерное оружие". Обвинил Запад в том, что он "упивается своим вероломством".
Также он прокомментировал возможные поставки дальнобойных ракет в Украину. Путин сказал, что при поставках Украине дальнобойных ракет РФ будет "дальше отодвигать угрозу от границ".