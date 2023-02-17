В пятницу, 17 февраля, в Москве началась встреча российского и белорусского президентов - Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Соответствующее видео публикует телеграм-канал "Пул номер 3".

Путин заявил, что смотрел вчерашнюю пресс-конференцию Лукашенко.

На ней президент Беларуси предлагал провести в Минске встречу Байдена, Путина и Лукашенко.

"Расстроились, наверное?" - поинтересовался Лукашенко.

Путин ответил, что не расстроился, а наоборот - разделяет позиции и подходы, высказанные Лукашенко.

Ранее сообщалось, что в ходе пресс-конференции вчера Лукашенко назвал условие для вступления армии Беларуси в войну.

Также сегодня мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщила, что в Беларуси продлили совместные военные учения с Россией.

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Ранее мы подводили итоги 358-го дня войны.

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