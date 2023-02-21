Президент РФ Владимир Путин во вторник, 21 февраля, начал оглашать послание Федеральному собранию РФ.

Путин в начале послания заявил, что РФ будет "последовательно решать свои задачи" в Украине.

И начал с экскурса в историю конфликта, утверждая, что Запад "тянул время" и "поощрял" Украину к войне на Донбассе, обучая украинские войска в западных академиях.

Напомнил Путин и о якобы попытках Украины "получить ядерное оружие". Обвинил Запад в том, что он "упивается своим вероломством".

Ранее в Кремле заявляли, что "можно предположить, что большая часть будет посвящена оценке причин и неизбежности "спецоперации".

Напомним, накануне центр Москвы перекрыли из-за послания Путина Федеральному собранию.

Отметим, что улицы в Москве будут перекрыты и завтра, 22 февраля, когда в Москве запланированы праздничные мероприятия.

Война в Украине, которая продолжается уже 363-й день. "Страна" следит за новостями 21 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 362-го дня войны. Британская разведка сообщила, что РФ может объявить о взятии Бахмута 24 февраля, независимо от реального положения дел на местах. Вчера в Киев внезапно приехал президент США Джо Байден. По итогам этого визита США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму $460 млн. Владимир Зеленский в интервью Die Welt допустил, что на этой неделе может быть реванш со стороны РФ.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, что известно о визите Байдена в Украину.