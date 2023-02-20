Президент России Владимир Путин вскоре может мобилизовать еще сотни тысяч человек.

Об этом пишет The New York Times в материале, посвященном предстоящему посланию президента РФ Федеральному собранию.

"В своем послании Путин, вероятно, только удвоит усилия по реализации своей стратегии в Украине. Он станет снова доказывать, что он не только спасает Украину от "нацизма", но и спасает саму Россию от захвата НАТО. Если исходить из событий прошлого года, он почти наверняка считает свою войну битвой за восстановление исторических земель России и, как следствие, самого себя в роли современного Петра Великого. Представители американской разведки говорят, что они обнаруживают признаки того, что он может вскоре мобилизовать больше россиян в армию, добавив сотни тысяч к уже призванным 300 000 человек", – говорится в публикации.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщал, что война в Украине станет главной темой послания главы Кремля.

По поводу выступления Путина в РФ идёт агитационная кампания. На улицах появились плакаты с надписями: "Смотреть и слушать. 21.02.2023", "Граница России нигде не заканчивается. 21.02.2023".