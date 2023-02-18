В направлении Кременной увеличилось число российских атак и обстрелов позиций ВСУ. При этом существенного продвижения у россиян нет.

Об этом заявил луганский губернатор Сергей Гайдай в эфире телемарафона.

По его словам, "россияне установили мощную радиоэлектронную борьбу, которая достаточно неплохо работает". Поэтому возможности использования квадрокоптеров и беспилотников ограничены.

На данном участке фронта против украинских сил сейчас воюют мобилизованные россияне, прошедшие двухмесячную подготовку. Их "очень много", а вот количество "вагнеровцев" заметно сократилось - они в основном ушли под Бахмут.

По данным британской разведки, Кременная стала одним из самых ожесточенных мест боев последних недель, россияне усилили линию фронта в районе Кременной вдвшниками

Тем временем война в Украине продолжается уже 360-й день. Мы следим за новостями 18 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 359-го дня войны. Власти призывают жителей Бахмута срочно покинуть свои дома, одновременно заверяя, что город будет удержан. Минобороны Британии озвучило новые цифры российских потерь в Украине - они в два-три раза меньше, чем оценка украинского Генштаба. А замгоссекретаря США Виктория Нуланд поддержала украинские удары по Крыму.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, как "ДНР" интегрируют в Россию.