Методы, применяемые при мобилизации в Украине, беспокоят народных депутатов. Поэтому они пригласили представителей военного руководства, ответственных за это, на заседание комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке.

Об этом представитель президента в парламенте Федор Вениславский сообщил "Укринформу".

Он уточнил, что заседание состоится совсем скоро, уже через несколько дней. Будут обсуждаться резонансные случаи, когда представители военкоматов вручали повестки буквально на улице, иногда даже с применением силы.

Вениславский привел в пример случай, когда одному из членов оборонного комитета Рады также вручили повестку прямо на улице, и подчеркнул, что "это не вполне квалифицированная процедура".

Планируется, что по итогам заседания комитета будут выработаны рекомендации для "определения четких границ, в рамках которых представители военкоматов могут действовать, а в которых - нет".

Ранее сообщалось о вопиющем нарушении правил мобилизации в Тернополе, когда через две недели после мобилизации на Донбассе погиб неопытный новобранец.

Также мы писали о систематическом применении силы военкомами в Одессе. В частности, на днях на Привозе люди в форме задержали и силой пытались забрать с собой мужчину призывного возраста.