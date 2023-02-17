В Украине есть потребность в мобилизационном ресурсе, но энтузиазм у людей призывного возраста падает, говорят в ОК "Юг".

Руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк в интервью "Радио Свобода" объяснила потребность в мобилизационном ресурсе тем, что на фронте есть подразделения, которым необходима ротация, "но получение повестки не означает отправки на фронт".

"Это опять-таки разгон пропагандистскими источниками такого нарратива, по которому человека хватают на улице после чего он сразу оказывается в окопе. Это абсолютная неправда", - сказала Гуменюк.

Сначала в центрах комплектования должны проверить данные людей. Далее следует прохождение медицинской комиссии. При этом в ходе комиссии может оказаться, что человек не подлежит мобилизации.

Второй этап - уточнение обстоятельств, которые могут стать основанием для отсрочки.

Также Гуменюк прокомментировала случай жесткого задержания мужчины в Одессе и дала понять, что виновным в этом инциденте могут признать самого задержанного.

"В рамках служебного расследования, в том числе, изучается полный формат видео, которое есть, в частности, на бодикамерах, которыми снаряжены эти группы. И предыдущее поведение именно виновника этого инцидента достаточно провокационно. Оно достаточно некорректно, оно достаточно эмоционально, опять-таки. Поэтому служебное расследование изучит полностью видео и выводы будут сделаны на основании этих результатов", - заявила она.

Напомним, ранее сообщалось, что сотрудников военкомата, которые жестко задерживали мужчин в Одессе, привлекли к дисциплинарной ответственности.