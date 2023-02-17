17 февраля по состоянию на 10 утра в Черном море находятся три носителя ракет "Калибр" с общим залпом около 24 ракет.

Об этом сообщили в пресс-службе ВМС Украины.

Отметим, что днем 16 февраля в Черном море находились 2 ракетоносителя с 16 "Калибрами".

Всего в Черном море на боевом дежурстве находятся 11 кораблей противника.

Напомним, ранее в оперкомандовании "Юг" заявили, что новая массированная ракетная атака может произойти 24 февраля.

Также сообщалось, что промежутки между ракетными атаками россиян становятся все больше и больше, что может свидетельствовать о том, что запасы ракет РФ уменьшаются и россияне хотят накопить потенциал для нанесения ударов.

Война в Украине продолжается уже 359-й день. Мы следим за новостями 17 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 358-го дня войны. На днях РФ применила новую тактику для ударов по Украине. Если ранее ночью использовались "шахиды", а уже затем шла ракетная атака, то теперь противник совершил ночью ракетные удары без БПЛА. При этом военные считают, что россияне планируют нанести новый массированный удар 23-24 февраля.

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