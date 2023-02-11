Пристыкованный к Международной космической станции (МКС) российский грузовой корабль "Прогресс МС-21" разгерметизирован.

Об этом сообщает в Telegram пресс-служба "Роскосмоса" в субботу, 11 февраля.

В корпорации заявили, что космический корабль изолирован, а здоровью экипажа угрозы нет.

"Переходной люк в корабль закрыт, таким образом "Прогресс МС-21" изолирован от общего объема станции. Все запланированное к удалению оборудование уже находится в корабле. Температурный режим и давление на борту МКС находятся в норме, жизни и здоровью экипажа ничего не угрожает, его самочувствие хорошее", - говорится в сообщении.

В "Роскосмосе" добавили, что причины разгерметизации корабля "Прогресс МС-21" выясняются.

Тем временем российские медиа также пишут, что обстановка на борту МКС после разгерметизации контура корабля "Прогресс МС-21" спокойная. Члены экипажа по плану открыли люки прибывшего в субботу на МКС грузового корабля и приступили к его разгрузке.

Ранее мы рассказывали, что в конце прошлого года на российском транспортном пилотируемом космическом корабле "Союз МС-22" произошла утечка охлаждающей жидкости.

Напомним, в октябре 2022 года Россия решила продлить работу на МКС еще на пять лет.