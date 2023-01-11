Исполнительный директор по пилотируемым космическим программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев на брифинге NASA рассказал о ситуации с кораблем "Союз МС-22", где произошла утечка, и изменениях в программе полета МКС.

Ключевые тезисы его выступления приводит телеграм-канал "Роскосмоса".

Полет космонавтов "Роскосмоса" Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина и астронавта NASA Франциско Рубио продлен на несколько месяцев.

Приземление "Союза МС-22" в беспилотном режиме планируется в марте 2023 года в штатном районе посадки в Казахстане.

Реализация программы полета российского сегмента МКС сдвигается вправо, но при этом никакие задачи не отменяются.

Ремонт вышедшего из строя радиатора системы терморегулирования "Союза МС-22" нецелесообразен из-за больших сложности и трудозатрат.

Нет необходимости держать на постоянной основе на космодроме Байконур запасной корабль "Союз" в готовности к срочному запуску на МКС, гораздо правильнее ускорять подготовку следующего по плану "Союза" в 45-дневный срок.

Представитель NASA заявил, что находится в Москве для обсуждения ситуации с космическим кораблем "Союз МС-22".

В NASA согласны с выводами специалистов "Роскосмоса" о причинах повреждения "Союза МС-22": радиатор "Союза МС-22" повредил метеороид, версия о браке не подтвердилась.

Как писала "Страна", в декабре стало известно, что на российском транспортном пилотируемом космическом корабле "Союз МС-22" происходит утечка охлаждающей жидкости.

Мы также сообщали, что в октябре Россия решила продлить работу на МКС еще на пять лет.