Союз МС-22, в который попал метеороид и произошла утечка, сядет в марте без экипажа. Полет космонавтов продлят
Исполнительный директор по пилотируемым космическим программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев на брифинге NASA рассказал о ситуации с кораблем "Союз МС-22", где произошла утечка, и изменениях в программе полета МКС.
Ключевые тезисы его выступления приводит телеграм-канал "Роскосмоса".
- Полет космонавтов "Роскосмоса" Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина и астронавта NASA Франциско Рубио продлен на несколько месяцев.
- Приземление "Союза МС-22" в беспилотном режиме планируется в марте 2023 года в штатном районе посадки в Казахстане.
- Реализация программы полета российского сегмента МКС сдвигается вправо, но при этом никакие задачи не отменяются.
- Ремонт вышедшего из строя радиатора системы терморегулирования "Союза МС-22" нецелесообразен из-за больших сложности и трудозатрат.
- Нет необходимости держать на постоянной основе на космодроме Байконур запасной корабль "Союз" в готовности к срочному запуску на МКС, гораздо правильнее ускорять подготовку следующего по плану "Союза" в 45-дневный срок.
Представитель NASA заявил, что находится в Москве для обсуждения ситуации с космическим кораблем "Союз МС-22".
В NASA согласны с выводами специалистов "Роскосмоса" о причинах повреждения "Союза МС-22": радиатор "Союза МС-22" повредил метеороид, версия о браке не подтвердилась.
Как писала "Страна", в декабре стало известно, что на российском транспортном пилотируемом космическом корабле "Союз МС-22" происходит утечка охлаждающей жидкости.
Мы также сообщали, что в октябре Россия решила продлить работу на МКС еще на пять лет.