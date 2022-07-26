Сменивший Дмитрия Рогозина на посту главы "Роскосмоса" Юрий Борисов анонсировал выход России из проекта Международной космической станции (МКС). Это должно произойти после 2024 года.

Об этом сообщает ВВС.

О выходе из МКС новый глава "Роскосмоса" сказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Из его слов следует, что решение о выходе из МКС принято.

"Безусловно, мы выполним все свои обязательства перед нашими партнерами, но решение и уход с этой станции после 2024 года приняты", - заявил Борисов.

Основным приоритетом деятельности "Роскосмоса" в пилотируемой космонавтике он назвал создание Российской орбитальной служебной станции (РОСС). Ее строительство начнется не ранее 2028 с запуска на орбиту научно-энергетического модуля. Затем в космос выведут узловой и шлюзовой модули, сообщил генеральный конструктор РКК "Энергия" Владимир Соловьев.

Первый экипаж может полететь на станцию в том же 2028 после стыковки узлового модуля, добавил генконструктор.

По его словам, станцию также можно будет использовать как базу для подготовки полетов к Луне и она может получить собственный корабль для лунных полетов.

Соловьев полагает при этом, что МКС и новую российскую станцию РОСС можно будет некоторое время эксплуатировать параллельно: России эксплуатировать МКС нужно, пока не появится ощутимый задел по новой станции.

Ранее "Страна" сообщала, что "Роскосмос" и NASA заключили соглашение о перекрестных полетах экипажей РФ и США.

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