"Роскосмос" и NASA заключили соглашение о перекрестных полетах экипажей РФ и США.

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале "Роскосмоса".

"Соглашение нацелено на то, чтобы в случае нештатной ситуации, связанной с отменой или существенной задержкой запуска российского или американского корабля, обеспечивалось присутствие на борту МКС как минимум одного космонавта "Роскосмоса" и одного астронавта NASA для обслуживания российского и американского сегментов", - сообщили в агентстве.

Напомним, Владимир Путин снял Дмитрия Рогозина с поста главы "Роскосмоса". На его место назначен только что уволенный вице-премьер Юрий Борисов.

Ранее мы писали, что космонавты России показали на борту МКС флаги "ЛНР" и "ДНР" в честь захвата Луганской области.

Также "Страна" сообщала, что астронавты отметили день рождения первой темнокожей женщины на борту МКС Джессики Уоткинс импровизированным тортом. На борту МКС сейчас находятся космонавты "Роскосмоса" Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков, астронавты NASA Челл Линдгрен, Роберт Хайнс и Джессика Уоткинс, а также астронавт Европейского космического агентства Саманта Кристофоретти.