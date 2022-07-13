Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в ближайшее время может перейти на работу в Администрацию президента РФ.

Об этом пишет российское оппозиционное издание "Медуза" со ссылкой на собственные источники.

О какой должности в АП для Рогозина идет речь, неизвестно, но "Медуза" пишет, что речь может идти о посте главы Администрации президента.

Все три источника "Медузы" подчеркнули, что Рогозин "находится в фаворе у президента": "Президент его любит — и давно".

Собеседники обратили внимание, что после начала войны Путин дважды публично и очень доброжелательно встречался с Рогозиным.

Сейчас президентской администрацией руководит Антон Вайно — он занимает эту должность с августа 2016 года (это рекорд по продолжительности работы на этом посту).

По словам источника "Медузы", близкого к Кремлю, Вайно могут "переместить на работу по дипломатической линии".

Также, по словам собеседников "Медузы", рассматривается вариант, при котором Дмитрий Рогозин будет одним из кремлевских кураторов "ДНР", "ЛНР" и занятых российскими войсками территорий Украины.

В этом случае Рогозин получит должность помощника президента или заместителя руководителя АП, заняв место Дмитрия Козака.

Ранее сообщалось, что после начала войны Козак, ранее курировавший Донбасс, попал в опалу у Путина.

После этого куратором стал руководитель внутриполитического блока Кремля Сергей Кириенко, который после 24 февраля попал в новый "ближний круг" президента РФ.

Его ближайшим помощником является глава управления Кремля по внутренней политике Андрей Ярин.

"Но на территориях, которые планируется присоединить, фронт работ очень широкий, политический блок после присоединения будет сильно распыляться. Поэтому лучше, чтобы за Донбасс отвечал отдельный человек", – сказал один из близких к АП источников "Медузы".

В случае, если на "украинское" направление назначат Рогозина, Кириенко вновь сконцентрируется на внутренней политике.

По словам собеседников "Медузы", если в Кремле выберут именно такой вариант развития событий, то Рогозина сначала переведут в АП, а затем – если референдумы о присоединении все-таки состоятся – он получит должность полпреда в новом федеральном округе, который хотят образовать из "ЛНР", "ДНР" и других завоеванных территорий.

Отметим, что больше всего на своей должности Рогозин запомнился агрессивными выпадами в сторону Запада. Недавно, например, он заявил, что ракета "Сармат" "может снести половину берега континента, который нам не понравится".

А Twitter даже заблокировал аккаунт Рогозина из-за призыва к россиянам "покончить с Украиной".