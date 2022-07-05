В пригороде Петербурга в бассейне найден мертвым Юрий Воронов, возглавляющий транспортную компанию "Астра Шиппинг", которая в том числе работала на арктических подрядах "Газпрома". Это уже пятая загадочная смерть топ-менеджера из газовой отрасли в России за полгода.

Об этом сообщают российсике СМИ.

Он умер от выстрела в голову. Рядом с телом нашли травматический пистолет Grand Power, а на дне валялись несколько стреляных гильз.

Жена погибшего рассказала, что он отправился в загородный дом 1 июля, перед отъездом у него произошел конфликт с деловыми партнерами.

Пару недель назад она заметила, что муж начал много выпивать и предположила, что он нервничал из-за потери больших денег.

По данным СМИ, 2020 год компания "Астра Шиппинг" закончила с убытком 95 млн рублей, в 2021-м убытки составили 65 млн рублей.

Это уже пятая загадочная смерть в газовой отрасли РФ за последние месяцы.

Зимой в Ленобласти нашли тело Леонида Шульмана, главы транспортной службы "Газпром инвест" и Александра Тюлякова, работавшего в "Газпроме" заместителем гендиректора Единого расчётного центра.

В апреле в московской квартире нашли тела Владислава Аваева, бывшего вице-президента Газпромбанка, а также его жены и дочери.

Позднее в Испании обнаружили мёртвыми бывшего топ-менеджера "Новатэка" Сергея Протосеню, его супругу и дочь.

А в начале мая под Москвой при загадочных обстоятельствах умер миллиардер Александр Субботин, работавший ранее топ-менеджером компании "Лукойл".