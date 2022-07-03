В России в четверг, 30 июня, по делу о госизмене арестовали заведующего лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета (НГУ) Дмитрия Колкера. Через три дня после ареста он умер.

Об этом пишут российские СМИ.

30 июня Советский районный суд Новосибирска арестовал Колкера до 29 августа по делу о госизмене.

По данным родственников ученого, основанием для возбуждения дела послужили лекции, которые Колкер читал студентам во время международной конференции в Китае. При этом презентации ученого, как утверждает его сын, перед каждой лекцией заверялись сотрудниками ФСБ. Он уточнил, что после ареста Колкер был перевезен в СИЗО "Лефортово" в Москве.

В социальных сетях сын Дмитрия Колкера Максим сообщил, что ученый был задержан сотрудниками ФСБ, когда находился на лечении в больнице. По словам дочери Колкера Алины Мироновой, у мужчины была диагностирована четвертая стадия рака.

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