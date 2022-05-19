Россия опять угрожает своей межконтинентальной баллистической ракетой "Сармат". Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что одна такая ракета может снести половину берега континента, который "не понравится России".

Его слова приводят российские СМИ.

"Чтобы понять масштаб этой ракеты, две трети ее - это один эшелон. Такая ракета может снести половину берега какого-то крупного континента, который нам может не понравиться своей агрессивной политикой", - сказал Рогозин.

По словам Рогозина, уже осенью ракеты "Сармат" встанут на боевое дежурство.

Ранее телеведущий Дмитрий Киселев заявлял, что одна ракета "Сармат" может уничтожить всю Британию.

А командующий Ракетными войсками стратегического назначения РФ заявлял, что российская баллистическая ракета "Сармат" сможет нести сразу несколько гиперзвуковых ударных блоков.

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