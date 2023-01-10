Первый в истории запуск космических спутников с территории Великобритании завершился неудачно. Ракета-носитель воздушного запуска LauncherOne американской компании Virgin Orbit не смогла вывести аппараты на орбиту.

Об этом сообщается в Твиттере компании.

"После успешного взлета со взлетно-посадочной полосы космодрома "Корнуолл", который всего несколько недель назад превратился из простой бетонной плиты в коммерческом аэропорту в новейший в мире центр управления запуском космических аппаратов, и прибытия в назначенную зону сброса, Cosmic Girl, служащий самолетом - носителем системы LauncherOne, успешно выпустил ракету. Затем ракета запустила свои двигатели, быстро достигла гиперзвука и успешно вышла в космос. Полет продолжился успешным разделением ступеней и зажигания второй ступени. Однако в какой-то момент при запуске двигателя второй ступени ракеты, когда та двигалась со скоростью более 11 000 миль в час, в системе произошла аномалия, из-за которой миссия была преждевременно прекращена", - сказано в записи.

В компании считают, что хотя миссия не достигла своей окончательной цели, она представляет собой важный шаг вперед. Благодаря ей удалось объединить усилия Космического агентства Великобритании, Королевских военно-воздушных сил, Управления гражданской авиации, Федерального авиационного управления США, Национального разведывательного управления и других. Также было продемонстрировано, что космический запуск возможен с территории Великобритании.

Из пяти миссий LauncherOne, несущих полезную нагрузку для частных компаний и государственных учреждений, эта первая не смогла доставить свои полезные нагрузки на точную целевую орбиту.

"Хотя мы очень гордимся многими вещами, которых мы успешно достигли в рамках этой миссии, мы понимаем, что не смогли предоставить нашим клиентам услуги по запуску, которых они заслуживают... Похоже, что технический сбой помешал нам выйти на последнюю орбиту. Мы будем неустанно работать, чтобы понять природу сбоя, предпринять корректирующие действия и вернуться на орбиту, как только завершим полное расследование и процесс обеспечения миссии", - сказал генеральный директор Virgin Orbit Дэн Харт.

"Прошлой ночью Virgin Orbit предприняла попытку первого орбитального запуска с космодрома "Корнуолл". Хотя ее результат разочаровывает, запуск космического корабля всегда сопряжен со значительными рисками. Несмотря на это, в рамках проекта удалось создать возможность горизонтального запуска на космодроме "Корнуолл", и мы по-прежнему хотим к 2030 году стать ведущим поставщиком коммерческих запусков малых спутников в Европе, а вертикальные запуски запланированы из Шотландии", - заявил директор отдела коммерческих космических полетов Космического агентства Великобритании Мэтт Арчер.

Как писала "Страна", в 2019 году Virgin Orbit успешно протестировала запуск ракеты-носителя Launcher One с самолета.

А в 2021 году принадлежащая британскому миллиардеру Ричарду Брэнсону наряду с Virgin Orbit компания Virgin Galactic провела первый управляемый полет ракетоплана из космопорта в Нью-Мексико.