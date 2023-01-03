В США ракета Falcon 9 компании SpaceX Илона Маска вывела на орбиту наноспутник PolyITAN-HP-30. Его создали украинские ученые к 30-летию независимости Украины.

Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.

Старт ракеты-носителя состоялся в 16:56 по киевскому времени.

Наноспутник PolyITAN-HP-30 создали ученые НТУУ "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" исключительно за бюджетные средства.

После вывода на планируемую орбиту наноспутник обеспечит реализацию научного эксперимента по исследованию эффективности функционирования тепловых труб (heat pipes) различных конструкций как основного элемента систем термостабилизации космических аппаратов.

"PolyITAN-HP-30, находясь на орбите Земли в условиях микрогравитации, испытывает значительные температурные нагрузки. В процессе разработки спутника ученые КПИ использовали компьютерное моделирование, чтобы определить его оптимальные рабочие температуры", - отметили в КПИ.

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