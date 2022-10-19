Американская компания, производитель космической техники SpaceX теряет около 20 миллионов долларов в месяц из-за неоплаченных услуг и затрат, связанных с усиленными мерами безопасности для защиты от кибервойн.

Об этом сообщает бизнесмен Илон Маск в своем Twitter.

По его словам, Минобороны США до сих пор не взяло на себя финансирование "Старлинков", но "несколько других стран, организаций и частных лиц" согласились оплатить терминалы.

Напомним, в пятницу, 14 октября, СМИ предупредили, что Илон Маск собирается прекратить поддержку спутникового интернета Starlink в Украине. В SpaceX заявили, что больше не в состоянии за свой счет дарить терминалы Украине и финансировать существующие терминалы в течение неопределенного периода времени. Компания попросила Пентагон взять эти расходы на себя.

Поле этого Илон Маск подтвердил планы отказаться от финансирования Starlink в Украине.

Однако вскоре предприниматель сообщил о готовности оплачивать и дальше Starlink для Украины. Это вызвало разочарование у некоторых его подписчиков в соцестях.

Также издание Politico писало, что Пентагон хотел оплатить Starlink в Украине из специального фонда, но Маск отозвал запрос о финансировании.