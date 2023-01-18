Корабль "Союз МС-23", который в беспилотном режиме отправят к МКС 20 февраля, пристыкуется к ней 22 февраля.

Об этом сообщил "Роскосмос".

"Из-за нештатной ситуации с кораблем "Союз МС-22" его экипаж - Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Франциско Рубио - вернутся на Землю на "Союзе МС-23", который должен пристыковаться к МКС в беспилотном режиме 22 февраля", - отметили в "Роскосмосе".

Между тем НАСА и "Роскосмос" приняли положительное решение о возможности использования корабля Crew Dragon в случае необходимости экстренной эвакуации до прибытия резервного "Союза".

Представитель НАСА Дина Контелла заявила, что космическое ведомство США и "Роскосмос" приняли положительное решение о возможности использования корабля Crew Dragon, дополнительное место будет оборудовано в среду, 18 января.

По ее словам, кресло американского астронавта Фрэнка Рубио планируется перенести из "Союза" в Crew Dragon, что может снизить тепловую нагрузку на российский корабль и помочь ситуации в целом.

Она добавила, что возможность возвращения на Землю экипажа из пяти человек вместо четырех, для которых оборудован корабль Crew Dragon, является запасным вариантом на случай необходимости проведения экстренной эвакуации.

Как писала "Страна", в декабре стало известно, что на российском транспортном пилотируемом космическом корабле "Союз МС-22" происходит утечка охлаждающей жидкости.

На днях мы писали, что корабль "Союз МС-22" будут спускать на Землю без экипажа. А нынешняя экспедиция на МКС продлевается, космонавты вернутся на следующем корабле.