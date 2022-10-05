Ракета с кораблем Crew Dragon и российской космонавткой Анной Кикиной на борту стартовала к МКС с площадки космического центра им. Кеннеди в США.

Трансляция запуска ракеты велась космическим агентством NASA.

Помимо уроженки Новосибирска Кикиной в состав экипажа миссии Crew-5 входят астронавты NASA Николь Манн и Джош Кассада, а также японский астронавт Коити Ваката. Полёт проходит в рамках соглашения между "Роскосмосом" и NASA о перекрёстных полётах интегрированных экипажей на пилотируемых кораблях обеих стран.

Для 38-летней Кикиной это первый полёт в космос. С сентября 2016 года она является единственной женщиной в отряде космонавтов "Роскосмоса". Кикина стала пятой женщиной-космонавтом в России, если не считать непрофессионального космонавта - актрису Юлию Пересильд, которая отправлялась на МКС во время съёмок фильма "Вызов".

Ранее мы писали, что бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что Илон Маск опубликовал свои "мирные предложения" из-за полета Кикиной.

Напомним, миллиардер Илон Маск выступил с мирным предложением, касающимся урегулирования военного конфликта в Украине. В частности, он предложил оставить Крым России и провести новый референдум.