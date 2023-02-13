По состоянию на сегодня, 13 февраля, в Черном море на боевом дежурстве находится 11 вражеских кораблей. Из них два носителя крылатых ракет "Калибр". Общий залп составляет восемь ракет.

Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил Украины.

По данным ВМС, в Азовском море сейчас один вражеский корабль, в Средиземном - 10, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп – 72 ракеты.

Напомним, ранее в оперкомандовании "Юг" заявили, что новая массированная ракетная атака может произойти 24 февраля.

Также сообщалось, что промежутки между ракетными атаками россиян становятся все больше и больше, что может свидетельствовать о том, что запасы ракет РФ уменьшаются и россияне хотят накопить потенциал для нанесения ударов.

Война в Украине продолжается уже 355-й день. Мы следим за новостями 13 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 352-го дня войны. Вчера на фронте самое большое число артобстрелов было на Купянском и Лиманском направлениях, где россияне ведут наступательные действия. На Бахмутском направлении не прекращается шквальный огонь со стороны россиян. За сутки они нанесли 167 ударов различными типами ствольной артиллерии.

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