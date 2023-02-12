Вероятность нанесения нового массированного ракетного удара по Украине сейчас невысока.

Об этом сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

По ее словам, россияне держат в Черном море подготовленными к применению восемь ракет типа "Калибр".

"В Черном море находится 12 кораблей в составе корабельной группировки", - уточнила она. Разворачивание группировки Гуменюк связала с тем, что утихли штормы.

"В настоящее время в Черном море наблюдаем на чередовании два подводных ракетоносителя - это до восьми ракет типа "Калибр", снаряженных и готовых к применению", - сообщила Гуменюк, отметив, что вероятность точечных ударов сейчас выше, чем массированной ракетной атаки. Однако для выхода надводного ракетоносителя достаточно 2-3 часа, поэтому расслабляться нет причин.

"Расслабляться рано, хотя враг, как правило, после массированной ракетной атаки берет паузу в две недели. Мы пристально за этим наблюдаем", – заявила Гуменюк.

Ранее сообщалось, что промежутки между ракетными атаками россиян становится все больше и больше, что может свидетельствовать о том, что запасы ракет РФ уменьшаются и россияне хотят накопить потенциал для нанесения ударов.

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