В Одессе местные паблики публикуют видео задержания мужчины призывного возраста людьми в военной форме. Судя по кадрам, все происходит на Привозе.

Трое мужчин в военной форме силой пытаются поднять с земли парня. Он кричит, что никуда с ними не поедет, держа в руке мобильный телефон и отпихиваясь от военных ногами.

"Убери руки, да я не поеду...", - кричит мужчина.

При этом его шапка и верхняя одежда лежат на земле.

Прохожие намерены помешать происходящему. Женщины кричат: "Вы что? А зачем вы это делаете?"

Напомним, ранее в Одессе уже неоднократно публиковались видео жёстких действий сотрудников военкоматов по вручению повесток.

В оперативном командовании "Юг" обещали пресекать подобную практику.

При этом в ВСУ заявляли, что вручать повестки украинцам могут где угодно и не только военкомы.

Ранее в сети появились видео, как работники военкомата для вручения повесток устраивают засады в припаркованных гражданских авто или прячутся в машинах скорой помощи.

"Страна" разбиралась, как и почему в Украине активизируют раздачу повесток.