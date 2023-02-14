Появилось видео, как на Привозе в Одессе люди в форме задерживают и силой пытаются забрать с собой мужчину
В Одессе местные паблики публикуют видео задержания мужчины призывного возраста людьми в военной форме. Судя по кадрам, все происходит на Привозе.
Трое мужчин в военной форме силой пытаются поднять с земли парня. Он кричит, что никуда с ними не поедет, держа в руке мобильный телефон и отпихиваясь от военных ногами.
"Убери руки, да я не поеду...", - кричит мужчина.
При этом его шапка и верхняя одежда лежат на земле.
Прохожие намерены помешать происходящему. Женщины кричат: "Вы что? А зачем вы это делаете?"
Напомним, ранее в Одессе уже неоднократно публиковались видео жёстких действий сотрудников военкоматов по вручению повесток.
В оперативном командовании "Юг" обещали пресекать подобную практику.
При этом в ВСУ заявляли, что вручать повестки украинцам могут где угодно и не только военкомы.
Ранее в сети появились видео, как работники военкомата для вручения повесток устраивают засады в припаркованных гражданских авто или прячутся в машинах скорой помощи.
"Страна" разбиралась, как и почему в Украине активизируют раздачу повесток.