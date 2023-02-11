В сети появилось видео из Одессы с участием людей в военной форме и упирающегося гражданского мужчины, которого они "запаковывают" в свой автомобиль.

Соответствующие кадры публикуют местные Telegram-каналы.

Инцидент происходит на оживленном перекрестке улиц Екатерининская и Пантелеймоновская, рядом с рынком "Привоз".

На видео попали с десяток военкомов, а также представители полиции, которые наблюдают, как военкомы под руки тащат мужчину в гражданском к машине.

Ранее мы публиковали видео жесткого задержания мужчины в Одессе во время вручения повестки. Парня схватили на улице, избили и бросили в бусик сотрудники облвоенкомата, которые позже утверждали, что мужчина начал оскорблять сотрудников и снимать их на видео.

Также "Страна" рассказывала, что недавно большой резонанс в сети вызвало видео, на котором военкомат Одессы использовал машину скорой помощи для вручения повесток. По сообщениям местных жителей, такая машина забирала подходящих под призыв мужчин на улицах и везла в центр комплектования.

Позже в центре комплектования заявили, что машина скорой помощи для вручения повесток больше не используется.

А командующий ОК "Юг" Андрей Ковальчук осудил использование кареты скорой помощи и прочие жесткие методы для вручения повесток в Одессе.