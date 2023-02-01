Появилось видео конфликта гражданских лиц с работниками военкомата в Одессе.

Ролик опубликовали городские паблики.

На кадрах мужчина в гражданской одежде на повышенных тонах говорит военным: "Я не поеду с вами! Вы меня уже пытаете прилюдно, вы брызнули мне в лицо газовым баллоном. Я не нападал на этого человека! Это негодяй!"

Что в ответ говорят ему военкомы, не слышно.

Ранее в Одессе сняли видео жесткого задержания мужчины во время вручения повестки. По данным местных пабликов, это произошло в Банном переулке.

В Дрогобыче Львовской области вручили повестку инвалиду детства без кистей рук и отправили его в военкомат. Инвалид детства 1-й группы Руслан Кубай получил повестку и указание явиться на медкомиссию в военкомат.

В Запорожье сотрудники военкомата пришли в спортзал, чтобы вручить повестки.

В связи с усилением мобилизационной кампании и вручением повесток в самых неожиданных местах в том числе с применением насилия "Страна" разбирались, что грозит отказникам.