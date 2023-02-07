Во вторник, 7 февраля, Верховная Рада продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней - с 19 февраля 2023 года.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в телеграм-канале.

Законопроект о военном положении поддержали 348 нардепов, о мобилизации - 344.

Срок действия военного положения в Украине и всеобщей мобилизации продлевается до 20 мая 2023 года.

Это уже шестое голосование по продлению военного положения. Ранее подобные решения принимались 24 февраля, 15 марта, 21 апреля, 15 августа и 16 ноября.

Напомним, вчера Зеленский внес в парламент законопроекты о продлении военного положения и мобилизации.

В первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года в стране ввели военное положение. Мы писали, что оно предусматривает и какие запреты вводит.

Война в Украине продолжается уже 349-й день. Мы следим за новостями 7 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 348-го дня войны. Бои продолжались в районе Бахмута. В ВСУ заявили, что оборонять его нужно, чтобы наносить россиянам ущерб в живой силе. В ГУР Минобороны сообщили, что россияне могут пойти в наступление в Донецкой и Луганской областях, а также, возможно, в Запорожье. Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что опасается, что мир скатывается к более широкомасштабной войне, чем сейчас в Украине.

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