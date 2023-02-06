В понедельник, 6 февраля, Верховная Рада Украины приняла законопроекты об отмене НДС и пошлины при ввозе коптеров, тепловизоров, коллиматоров и приборов ночного видения и раций.

Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Железняк пишет, что также появилась возможность экспресс-доставок и сняли все бюрократические ограничения по импорту этих важных для нашей обороны товаров.

Закон разрабатывался вместе с волонтерскими организациями.

Напомним, ранее Рада разрешила ввозить генераторы и спутниковое оборудование Starlink без пошлины. В Украине решили ввести временные налоговые и таможенные льготы для "стимулирования быстрого восстановления энергетической инфраструктуры".

Также сегодня Верховная Рада Украины приняла постановление о признании ЧВК "Вагнер" международной преступной организацией.

Кроме того, сообщалось, что Рада поддержала законопроект об отмене государственной итоговой аттестации 2023 года для выпускников. Законопроект предусматривает освобождение от прохождения ГИА учащихся, получающих полное среднее образование в 2022/2023 учебном году.