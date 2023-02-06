Сегодня, 6 февраля, Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины о государственной итоговой аттестации и вступительной кампании 2023 года.

Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Законопроект предусматривает освобождение от прохождения ГИА учащихся, получающих полное среднее образование в 2022/2023 учебном году.

За принятие законопроекта за основу проголосовали 304 депутата.

Согласно законопроекту, прием в учреждения высшего и профессионального высшего образования, который осуществлялся в особом порядке, продолжается на 2023 год. Это касается обучения для получения степени младшего бакалавра, бакалавра и магистра.

Следовательно, выпускники будут поступать по результатам Национального мультипредметного теста.

Напомним, сегодня Рада поддержала досрочное прекращение полномочий народного депутата Украины Игоря Абрамовича.

Также мы писали, что Верховная Рада Украины приняла постановление о признании ЧВК "Вагнер" преступной организацией.

Ранее мы сообщали, что в Украине рассматривают возможность включения польского языка в число предметов, по которым проводится внешнее независимое тестирование (ВНО). Сообщается, что поляки готовы включить украинский язык как иностранный в список учебных предметов. В то же время украинская сторона должна разработать стратегию сдачи экзаменов по польскому языку.