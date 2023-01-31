В Украине рассматривают возможность включения польского языка в число предметов, по которым проводится внешнее независимое тестирование (ВНО).

Об этом сообщили в Минреинтеграции.

Этот вопрос обсудили во время совещания вице-премьер-министра Ирины Верещук с представителями Минобразования и Украинского центра оценивания качества образования.

"Объединение с поляками - залог устойчивого развития и безопасности. Образование и язык - это главные инструменты, с которых начинается такое объединение. Нужно переходить к конкретным действиям, чтобы интегрироваться в европейское пространство.

Первый шаг - изучение языков стран-соседей. И этот шаг должен быть обоюдным: поляки готовы включить украинский язык как иностранный в список учебных предметов. В то же время украинская сторона должна разработать стратегию сдачи экзаменов по польскому языку. И если для этого нужно вносить изменения в законодательство, нужно начинать этот процесс уже сегодня", - заявила Верещук.

Ранее мы писали, как восстановить документы студентам с неподконтрольных территорий.

Также мы сообщали, что в Кракове украинцы могут оформить загранпаспорт и ID-карту и обменять водительские права.