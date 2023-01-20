Минобразования представило проект порядка приема абитуриентов в ВУЗы в текущем году. Вступительная компания будет основываться на усовершенствованном национальном мультипредметном тесте (НМТ).

Об этом рассказал министр образования и науки Сергей Шкарлет в ходе соответствующего брифинга.

Он сказал, что единым инструментом вступления является внешнее независимое оценивание (ВНО), в связи с ситуацией с безопасностью МОН "отправило на рассмотрение Верховной Рады совместно согласованную модель приема в рамках усовершенствованного НМТ" по вступлению в этом году.

Шкарлет объяснил, что усовершенствованный национальный мультипредметный тест будет состоять из двух обязательных предметов:

украинский язык и математика,

а также одного предмета на выбор: история Украины, иностранный язык (английский, французский, немецкий или испанский язык), физика, химия или биология (сделать выбор необходимо будет при регистрации на НМТ).

Продолжительность тестирования будет 180 минут, в одном тесте будут вопросы сразу по трем дисциплинам.

По украинскому языку, истории Украины, химии и биологии будет по 30 тестовых заданий, по иностранным языкам - 32, по математике - 22, и по физике - 20.

При сдаче НМТ также вводится минимальный проходной бал. Он будет равен не меньше 10% для каждого предмета, в зависимости от максимального количества баллов, которое будет предложено в том или ином варианте теста.

Согласно проекту, абитуриентов допустят к конкурсному отбору на месте государственного (регионального) заказа и могут рекомендовать или перевести на такие места при наличии конкурсного балла не менее 130. Для детей погибших защитников Украины это условие не будет применяться.

Конкурсный балл для поступления на основе полного общего среднего образования и образовательно-профессиональной степени профессионального младшего бакалавра не может быть менее 150 баллов для специальностей "стоматология", "медицина", "педиатрия" сферы знаний "здравоохранение", не может быть менее 140 баллов для специальностей отраслей знаний "право", "публичное управление и администрирование", "международные отношения", специальности "фармация, промышленная фармация", заявил Шкарлет.

Те, кто захочет поступить на художественные и спортивные специальности, будут сдавать НМТ и творческий конкурс.

Кроме того, в МОН заявили, что вместо результатов НМТ в 2023 году можно будет воспользоваться результатами НМТ 2022 года или ВНО 2020/2021 годов.

Поступающих в магистратуру будут зачислять по результатам единого вступительного экзамена (ЕВЭ) - тест общей учебной компетентности и тест по иностранному языку для всех специальностей, и единого профессионального вступительного испытания (ЕПВИ).

Кроме того, без внешних экзаменов (НМТ, ЕВЭ, ЕПВЭ), а только по результатам вступительных экзаменов в учреждении высшего образования можно будет вступить на контракт на основе полного общего среднего образования, образовательно-профессиональной степени профессионального младшего бакалавра и образовательной степени бакалавра для обучения на специальности, которым предоставляется особая поддержка (53 специальности и 11 специализаций).

Министр заявил, что регистрация на НМТ-2023 начнется в апреле.

Абитуриенты смогут подать до 20 заявлений по всем источникам финансирования и основаниями поступления, из которых не больше 5 заявления на места государственного или регионального заказа.

Как и в прошлом году, отдельной категорией для поступления остаются учреждения военного образования и учреждения со специальными условиями обучения, прием в которые будет осуществятся по собственным правилам.

По словам главы комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергея Бабака, законопроект с данным порядком приема на 2023 год будет принят на ближайшем заседании Рады.

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