В Польше украинский язык могут включить в список предметов в школах
В Польше выпускники школ могут сдавать экзамен по украинскому языку. Изменения в программу аттестации учащихся готовят в польском Министерстве образования и науки.
Об этом сообщает польский веб-портал onet.pl.
Минобразования Польши обнародовало планы на будущее, по которым украинский язык включат в польскую матуру как иностранный язык по выбору. Речь идет о выпускных экзаменах в средних школах, которые являются и вступительными в высшие учебные заведения.
Сейчас абитуриенты на итоговой аттестации в обязательном порядке выбирают один из 6 языков: английский, немецкий, французский, итальянский, испанский и русский.
По данным онлайн-платформы, украинский язык могут ввести в список иностранных языков в Польше на выбор уже с 2026 года. Это будет означать, что сдавать экзамен по украинскому как современному иностранному во время матуры смогут все ученики в Польше независимо от гражданства.
Такое нововведение в Минобразования Польши объясняют тем, что широкий наплыв украинцев в страну может повысить интерес поляков к Украине, украинскому языку и культуре.
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