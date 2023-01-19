В Польше выпускники школ могут сдавать экзамен по украинскому языку. Изменения в программу аттестации учащихся готовят в польском Министерстве образования и науки.

Об этом сообщает польский веб-портал onet.pl.

Минобразования Польши обнародовало планы на будущее, по которым украинский язык включат в польскую матуру как иностранный язык по выбору. Речь идет о выпускных экзаменах в средних школах, которые являются и вступительными в высшие учебные заведения.

Сейчас абитуриенты на итоговой аттестации в обязательном порядке выбирают один из 6 языков: английский, немецкий, французский, итальянский, испанский и русский.

По данным онлайн-платформы, украинский язык могут ввести в список иностранных языков в Польше на выбор уже с 2026 года. Это будет означать, что сдавать экзамен по украинскому как современному иностранному во время матуры смогут все ученики в Польше независимо от гражданства.

Такое нововведение в Минобразования Польши объясняют тем, что широкий наплыв украинцев в страну может повысить интерес поляков к Украине, украинскому языку и культуре.

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