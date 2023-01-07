В России хотят сделать обязательными к прочтению в школах два военных произведения советской литературы - "Молодую гвардию" Александра Фадеева и "Повесть о настоящем человеке" Бориса Полевого.

Такое предложение Совет Федерации направил министерству просвещения РФ.

"Молодая гвардия" посвящена деятельности антифашистской организации на территории нынешней Луганской области Украины в годы немецкой оккупации.

"Повесть о настоящем человеке" - о реально существовавшем летчике Алексее Маресьеве, который, несмотря на потерю обеих ног, вернулся за штурвал истребителя.

Также в Совфеде предложили вернуть в школы России рассказы о пионерах-героях.

Ранее мы писали, что в российских учебниках собираются отразить "преступления киевского режима на Донбассе".

Тем временем война в Украине продолжается уже 318-й день. "Страна" следит за новостями 7 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 317-го дня войны. В Беларусь россияне продолжают демонстративно подтягивать войска и технику. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что РФ готова нанести очередной ракетный удар по гражданской и энергетической инфраструктуре. США выделили Украине 3-миллиардный пакет помощи, куда впервые внесли 50 боевых машин Bradley, Германия пообещала, что предоставит Украине 40 бронетранспортеров Marder и одну систему ПВО "Patriot"

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.