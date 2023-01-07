Фадеев и Полевой. Школьников России хотят обязать читать книги о подростках на войне
В России хотят сделать обязательными к прочтению в школах два военных произведения советской литературы - "Молодую гвардию" Александра Фадеева и "Повесть о настоящем человеке" Бориса Полевого.
Такое предложение Совет Федерации направил министерству просвещения РФ.
"Молодая гвардия" посвящена деятельности антифашистской организации на территории нынешней Луганской области Украины в годы немецкой оккупации.
"Повесть о настоящем человеке" - о реально существовавшем летчике Алексее Маресьеве, который, несмотря на потерю обеих ног, вернулся за штурвал истребителя.
Также в Совфеде предложили вернуть в школы России рассказы о пионерах-героях.
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