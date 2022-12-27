Второй семестр в школах Львова планируют начать в офлайн-формате. Большинство учебных заведений возобновят обучение в 20-х числах января.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

"Большинство школ Львовской городской территориальной громады будут выходить на обучение в 20-х числах января. Мы планируем полноценное обучение в школах. Если в учебных заведениях будет отопление, будет светло, то и будет возможность учиться", - сказал руководитель управления образования Львовского горсовета Андрей Закалюк.

Он добавил, что офлайн-обучение планируется, однако власти не могут предусмотреть какие-либо чрезвычайные ситуации, в частности, блэкаут.

Напомним, ранее мэр Киева рассказывал, что зимние каникулы в столичных школах продлятся они месяц - до 27 января 2023 года.

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