Американский предприниматель и филантроп Билл Гейтс в традиционном письме по итогам уходящего года рассказал, почему успешное изучение математики в школе так важно для будущего успеха и в жизни.

Об этом один из создателей компании Microsoft написал в своем блоге.

"...есть много факторов, влияющих на траекторию учащегося, факты показывают, что для него чрезвычайно важно добиться успеха в математике. Например, те, кто сдает алгебру I к девятому классу, в два раза чаще заканчивают среднюю школу и с большей вероятностью поступят в колледж, получат степень бакалавра и сделают высокооплачиваемую карьеру. А у тех, кто не заканчивает алгебру, шанс окончить среднюю школу составляет всего один к пяти", пишет Гейтс.

"Объяснения, которые мы слышали от учителей, учеников и других экспертов, могут звучать так же, как ваш собственный школьный опыт. Ученикам трудно понять, как математика связана с остальной частью их жизни. Они отключаются, если отстают от остального класса, или им становится скучно, если они намного опережают класс или если предмет не вызывает у них интереса. Учителя постоянно говорят нам, что их ученики считают учебную программу по математике скучной и неактуальной", сообщил один из основателей Microsoft.

"А теперь пандемия сделала математическую проблему Америки еще более актуальной. Два месяца назад Соединенные Штаты выпустили табели успеваемости в школах страны, официально известные как Национальная оценка образовательного прогресса, и новости оказались мрачными. Показатели по чтению и математике снизились по всем направлениям. Особенно тревожными были результаты по математике. Только 26% восьмиклассников хорошо разбирались в математике, что на 9 процентных пунктов меньше, чем в 2019 году. Это самый низкий показатель почти за два десятилетия", бьет набат филантроп.

"...мы более чем удвоили процент финансирования K-12, который тратится на математику, с 40% до более чем 80%. Наше финансирование поможет разработать более качественные учебные материалы, которые заинтересуют и мотивируют учащихся, предоставят учителям поддержку, необходимую им для предоставления этих материалов, и позаботятся о том, чтобы каждый курс математики готовил учащихся к следующему. - считает Гейтс. - В классе и дома учащиеся должны иметь возможность использовать интерактивное и персонализированное программное обеспечение. Он должен знать, когда они застревают, и уведомлять учителя о том, что им нужна дополнительная помощь. Учителя должны иметь возможность выбирать из различных способов организации учащихся, чтобы помогать друг другу, например, помогая им определить учащихся, которые впереди, и могут помочь тем, кто отстает. Идея состоит в том, чтобы максимально использовать время и навыки учителя".

Ранее Билл Гейтс объяснил, как война в Украине повлияла на цены и глобальную экономику.

"Страна" также сообщала, что Билл Гейтс передаст практически все свое состояние на благотворительность.