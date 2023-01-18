Ученики 4 и 9 классов не будут сдавать государственную итоговую аттестацию (на украинском - ДПА) в школах.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

Отмечается, что приказ "Об освобождении от прохождения государственной итоговой аттестации учащихся, завершающих получение начального и базового общего среднего образования, в 2022/2023 учебном году", уже направлен в Министерство юстиции.

"Приказ вступит в силу со дня его официального опубликования", - подчеркивают в Минобразования.

Отметим, что государственную итоговую аттестацию для учащихся младших и средних классов не проводили и в 2022 году.

Ранее мы писали, что второй семестр в школах Львова планируют начать в офлайн-формате. Большинство учебных заведений возобновят обучение в 20-х числах января.

Мэр Киева также рассказывал, что зимние каникулы в столичных школах продлятся они месяц - до 27 января 2023 года.

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Ранее мы подводили итоги 328-го дня войны. Украинские военные сообщают, что продолжают находиться в Соледаре и давать отпор российской армии на всех направлениях. Одно из главных событий вчера - отставка Алексея Арестовича с поста советника Офиса президента. Этому предшествовал скандал с его заявлением после ракетной атаки РФ по Днепру 14 января.

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